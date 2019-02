Langes Leben mit Humor

Stadtrat Hans Schlatter mit Geburtstagskind Backfisch. © sto

Lampertheim.In ihrem schmucken Heim im Guldenweg empfängt Helena Backfisch ihre Gäste. Auch mit 90 Jahren bewältigt sie ihr Leben mit Humor und geistiger Frische. Gebo- ren ist sie in Lorsch, wo sie auch aufwuchs und die Schule besuchte. Dort absolvierte sie das damals übliche Pflichtjahr, das sie zu einer Tätigkeit bei einem Bauern führte. Beruflich ging es erst mal nach Darmstadt zu einer Landwirtschaftlichen Versuchsanstalt.

Nach dem Umzug nach Mannheim-Käfertal fand sie als Näherin ein Auskommen. In der Freizeit entdeckte sie ihr Hobby: das Tanzen. Im Tanzkurs lernte sie auch ihren Mann Erich kennen. Geheiratet wurde 1953 in der Bonifatiuskirche in Mannheim. Beide Eheleute sangen bei der Liedertafel in Mannheim. Selbst nach dem Umzug nach Lampertheim blieben sie dem Verein über Jahrzehnte treu.

1956 kamen Sohn Michael, 1958 Sohn Thomas, 1961 Sohn Holger und 1966 Tochter Beate zur Welt. Vier Enkel und ein Urenkel gehören zur Familie. „Mein größtes Glück ist die Harmonie in der Familie, für die ich als Mutter immer gesorgt habe“, zieht Helena Backfisch ein Resümee. Stadtrat Hans Schlatter gratulierte mit Präsent, Blumen und Urkunde. Pfarrer Ralf Kröger von der Lutherkirche überbrachte die Segenswünsche der Gemeinde. sto

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 28.02.2019