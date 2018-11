Langes Warten lohnt sich

Hüttenfeld/Kiel.Mit der hessischen Delegation, geleitet und organisiert durch den Sportwart des Hessischen Sportakrobatikverbands Norbert Hildenbeutel, ging es für zwei Nachwuchsformationen der SVG Niederliebersbach, darunter auch die Hüttenfelderin Lara Neher, gemeinsam mit Trainerin Jeanette Defièbre-Doering, auf den weiten Weg in den hohen Norden nach Kiel, um sich im Team und in den Einzelwertungen mit dem besten Nachwuchs Deutschlands zu messen.

In der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt standen die Qualifikationswettkämpfe aller Disziplinen (Paare, Gruppen, Mix Paare) in den Altersklassen N1 und N2 auf dem Programm. Das Damen-Trio Melanie Beaupré/Lara Neher/Lotta Steinmann konnte nach langer Verletzungspause erst kurz vor dem Wettkampf ihr volles Trainingsprogramm wieder aufnehmen. Auf dem Wettkampfparkett in Kiel zeigten sich die drei von Trainerin Jennifer Moreno Barrientos hervorragend vorbereitet und überzeugten mit einer gleichfalls synchronen wie technisch sauberen Übung.

Unter 20 Damengruppen der Nachwuchsklasse 2 erreichten sie mit der drittbesten Wertung das Finale. Hier präsentierten sie sich nach langem Warten erneut gut aufgelegt und verpassten auf Platz zwei nur hauchdünn die Goldmedaille. ron

