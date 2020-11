„Lasst die Automaten“

Dieser SB-Pavillon der Volksbank wird zum Jahresende abgebaut. © ksm

Zu „Geldautomat weicht Schul-Erweiterung“ vom 7. November

Ab dem Januar 2021 gibt es laut Volksbank Darmstadt-Südhessen keinen Geldautomaten mehr und der Kontoauszugsdrucker verschwindet auch. Die Begründung für den Abbau liefert die Volksbank gleich mit. Der Platz des jetzigen Standortes würde benötigt, da dort angeblich der Erweiterungsbau für die Grundschule (Seehof-Schule) entstehen soll. Daher sei der Standort für die Automaten jetzt kurzfristig gekündigt worden.

Hierfür gibt es zur Zeit keine Anzeichen seitens des Kreises Bergstraße. Weder die politisch Verantwortlichen der Stadt Lampertheim noch der Ortsbeirat in Hüttenfeld haben offiziell darüber Kenntnis, dass ein Erweiterungsbau angedacht ist. Vielmehr drängt sich der Verdacht auf, die Volksbank möchte Kosten sparen und den für sie unrentablen Standort schließen. Es gebe zu wenig Geldabhebungen und zu wenig Ausdrucke der Kontoauszüge, so die Argumentation. Es gebe im Umkreis genügend Möglichkeiten, sich mit Bargeld zu versorgen und andere Bankgeschäfte zu tätigen.

Für mobile Bürger dürfte das kein Problem sein. Aber was ist mit den Bürgern/-innen, die das nicht können, die nicht über entsprechende Technik verfügen (Computer) und somit online ihre Angelegenheiten erledigen können und auch der Onlinebearbeitung nicht über den Weg trauen (Sicherheitsbedenken)? Was ist mit benötigtem Bargeld? An all diese Dinge wird nicht gedacht. Hauptsache die Kosten können gesenkt werden. (...)

Hüttenfeld hat sich in den letzten Jahren bezüglich seiner Infrastruktur sehr verändert. Es verschwanden eine Metzgerei, ein Tante-Emma-Laden, eine Postfiliale, zwei Bäckerei-Läden sowie die Filiale der Volksbank. Von mehreren Gaststätten ganz zu schweigen. Jetzt gibt es lediglich einen Dorfladen und zweimal die Woche einen kleinen Bauernmarkt. Dort kann man nur mit Bargeld bezahlen, das ich ab nächstem Jahr nicht mehr bekomme.

Früher hieß es einmal, in Hüttenfeld ist es lebens- und liebenswert. So sollte es auch in Zukunft bleiben. Also liebe Volksbank: Lasst die Automaten in Hüttenfeld. Möglichkeiten hierzu gäbe es. Leider aber noch keine ernsthafte Gesprächsbereitschaft seitens der Bankverantwortlichen.

Kurt Arnheiter, SPD-Mitglied im Ortsbeirat Hüttenfeld

