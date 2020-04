Lastwagen fährt Schlangenlinien

Hüttenfeld.Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim haben am Montagabend, 6. April, einen betrunkenen Lastwagenfahrer gestoppt. Der Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,45 Promille an. In Schlangenlinien hatte der Lastwagenfahrer seinen Sattelzug auf der Landesstraße 3111 in Richtung Hüttenfeld gelenkt, als das Gespann gegen 21.20 Uhr von der Polizei in Höhe der Alfred-Delp-Straße gestoppt wurde. Die Fahrt musste der 63-jährige Fahrer aus Worms umgehend beenden und die Beamten zur Polizeistation begleiten. Der Führerschein wurde einbehalten. Für das eingeleitete Strafverfahren wurde eine Blutentnahme durchgeführt. pol

