Laub wird abgeholt

Lampertheim.Die Technischen Betriebsdienste unterstützen die Anwohner von Straßen mit erhöhten Laubaufkommen, indem das Laub vor Ort abgeholt wird. Bis zum Sammelzeitpunkt an den Samstagen des 25. Oktober und 9. November kann das Laub auf Gehwegen und Parkplätzen angehäuft werden. Das Laub wird von Mitarbeitern der Technischen Betriebsdienste mit dem Laubsaugegerät aufgesaugt beziehungsweise mit der Kehrmaschine aufgekehrt.

Das Laub wird jeweils zwischen 9 und 11 Uhr in den Ortsteilen und ab 11 Uhr in der Kernstadt abgeholt. Die Sonderaktion findet in folgenden Straßen statt: Am Graben, Andreasstraße, Bachfeld, Europaring, Hagenstraße, Glefsweiler Straße, Schifferstraße, In den Gärten, Neuschloßstraße, Römerstraße, In der Teichgewann (Hofheim), Akazienweg, Ahornweg, Buchenweg, Eichenweg, Ulmenweg (Neuschloß), Alfred-Delp-Straße, Jakob-Müller- Straße (Hüttenfeld).

Grün- und Baumpaten können ab Mittwoch, 23. Oktober, kostenlos fünf Laubtüten pro betreuter Grünfläche oder Baum im Rathaus-Service abholen. Nach einem Anruf bei den Technischen Betriebsdiensten (06206/9 49 90-0) werden diese die gefüllten Säcke abholen. Die Aktion läuft bis 13. Dezember. red

