Lauf durch die Natur

Lampertheim.Zum Grenzlauf Hessen/Baden-Württemberg – über Tuchbleiche und Burgplatz zu Oberfeld – lädt das Geopark-vor-Ort-Team Lampertheim am Mittwoch, 10. Juli, Interessierte ein. Jeden zweiten Mittwoch im Monat heißt es: die Laufschuhe schnüren. In lockeren Joggingschritten führt die Geopark-vor-Ort-Begleiterin Ute Striebinger dann durch das Naturschutzgebiet Lampertheimer Altrhein. Der Lauf ist konzipiert als ideale Verbindung von Naturerlebnis, sportlicher Betätigung und miteinander Spaß haben. Die Teilnehmer sollten dem Wetter angepasste Laufbekleidung und etwas zum Trinken mitbringen. Die Dauer des Laufs beträgt etwa eineinhalb Stunden, die Laufstrecke ist 6,5 Kilometer lang. Treffpunkt ist die Brücke zum Biedensand. Die Tour beginnt um 17 Uhr. Die Teilnahme kostet vier Euro. Fragen zu der Veranstaltung beantwortet Ute Striebinger unter Telefon 0179/6 92 13 97 oder per Mail an rswa53@gmail.com. red

