Lampertheim.Zum Ende der Fastenzeit ist es wohl der richtige Schmöker für sportbegeisterte Lampertheimer – oder solche, die es noch werden wollen: das frisch erschienene Buch des Lampertheimer Autors Manfred Krämer. Der vor allem mit seinen Regionalkrimis Bekanntgewordene hat diesmal keinen neuen Fall des Ermittlerpaares Solo und Tarzan herausgebracht. „Die Marathonne“ ist vielmehr eine Sammlung seiner Kolumnen und Reportagen, die in den vergangenen Jahren im Laufmagazin Runner’s World erschienen sind.

„Immer wieder haben mich Leser ermuntert, einen solchen Band herauszugeben. Weil sie einen Beitrag verpasst haben oder ihn einfach gerne noch einmal lesen wollten“, erzählt Manfred Krämer im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“.

„Die Marathonne“ Am Samstag, 17. März, 10 bis 13 Uhr, stellt Manfred Krämer sein neues Buch „Die Marathonne“ in der Lampertheimer Bücherkiste ( (Kaiserstraße 17) vor. Besucher, die im Lauf-Outfit erscheinen, können ein signiertes Exemplar gewinnen. Um 10, 11 und 12 Uhr wird es kurze Lesungen geben. Der Eintritt ist frei. Das Buch „Die Marathonne“ ist im Verlag Twentysix erschienen, ISBN 978-3-74073-408-4, 292 Seiten, 12 Euro. off

Nachdem er 2016 seine Tätigkeit bei dem Magazin nach fast sieben Jahren an den Nagel gehängt hatte, war die Zeit gekommen. Der Lampertheimer sichtete seine alten Werke und stellte seine Laufabenteuer in Buchform zusammen. „Es ist schon lustig, an was ich mich dabei so erinnert habe“, sagt der Autor und lacht. Etwa an seine ersten kurzatmigen Laufeinheiten im Lampertheimer Wald zusammen mit seinem Kumpel, dem Bürstädter Raimund Müller.