Laufleistung wird belohnt

Lampertheim.Das Aufeinandertreffen der E1-Kicker des TV Lampertheim (TVL) mit den Gästen aus Auerbach endete beim 3:3 mit einer Punkteteilung. Die beiden TVL-Trainer Rainer Foß und Guido Zeymer bereiteten ihre Mannschaft schon eine Woche zuvor in jedem Training auf diesen bärenstarken Gegner vor, denn tendenziell schlotterten schon beim Namen TSV Auerbach die Knie der Lampertheimer Spieler, da die Gäste als bestes Team des Kreises in diesem Jahrgang gelten.

Zu Beginn des Spiels dominierten die Bergsträßer mit einem sehenswerten und ebenso abgeklärten Passspiel. Das Ziel der Mannschaft aus Lampertheim war es, das Aufbauspiel der Auerbacher zu zerstören, den Ballführer schnell anzugreifen, um ein sauberes Passen zu unterbinden. Das setze der TVL auch sehr gut um, obwohl immer wieder starke Spielzüge der Auerbacher zum Tragen kamen. So gingen die Gäste durch ein blitzsauberes Tor mit 0:1 in Führung.

Die Devise war, auch bei einem Treffer der Gegner nicht den Glauben daran aufzugeben, dass es möglich sein kann, die Auerbacher zu ärgern. Durch eine saubere Vorlage von Enes Bascoban konnte Corvin Wunderlich den Ausgleichstreffer zum 1:1 markieren. Doch das hielt nicht lange und die Auerbacher zeigten, weshalb sie so gefürchtet sind. Genaue Pässe, die frühzeitig ausgeführt wurden, fanden ihre Ziele. So trafen sie zum 1:2 und 1:3 noch vor der Halbzeitpause.

Beständiges Pressing

Die Trainer des TV Lampertheim gaben ihren Akteuren in der Halbzeitansprache mit, weiterhin konzentriert zu bleiben, zu kämpfen und die enorme Laufbereitschaft beizubehalten. Noch disziplinierter als in der ersten Hälfte kamen die Gastgeber aus der Kabine, um in der zweiten Halbzeit ihre Chancen zu suchen. Immer wieder rannten die Auerbacher mit sehenswerten Kombinationen vor das Tor von Anton Martinovic, der durch eine sehr starke Leistung seinen Kasten sauber hielt. Durch das disziplinierte Spiel der Lampertheimer und durch das ständige Pressing konnte der TVL auch Chancen für sich erarbeiten.

Erneut war es Enes Bascoban, der wieder für Corvin Wunderlich auflegte, der auf 2:3 verkürzte. Die Auerbacher drängten daraufhin immer weiter, aber die Gastgeber hielten dem stand. Durch einen von Enes Bascoban getretenen Eckball konnte Nicolai Rieker mit einem sehenswerten Kopfball den Ausgleich zum 3:3 markieren.

Am Ende konnten die Auerbacher noch ein weiteres Tor erzielen, der Torschütze hatte allerdings seine Hand zu Hilfe genommen. Durch ein absolutes faires Verhalten des Gästetrainers Daniel Fritz, der das Tor seiner Mannschaft vorbildlich zurückzog, wurde dem Treffer die Anerkennung versagt, es blieb beim 3:3.

In der Summe beinhaltete dieses Spiel alles, was von zwei E-Jugend-Mannschaften auf Kreisebene zu erwarten war. Die Trainer Rainer Foß und Guido Zeymer waren sichtlich zufrieden mit ihrer Mannschaft, da alle Spieler sehr diszipliniert waren und alle Vorgaben umsetzen konnten.

Es spielten: Anton Martinovic, Lilli Becker, Corvin Wunderlich, David Volk, Tim Bogusch, Enes Bascoban, Niko Gaitantzis, Marlon Guldner, Nicolai Rieker und Tim Holz. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 02.11.2020