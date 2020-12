Hofheim.Die Aktion „Lebendiger Adventskalender“, zu der die evangelische Kirchengemeinde Hofheim einlädt, beginnt am heutigen Dienstag, 1. Dezember. An Werktagen in der Adventszeit sollen dabei um 17.30 Uhr vorweihnachtliche Lieder gespielt sowie Gedichte und Geschichten vorgelesen werden. Die Besucher sind zum Zuhören eingeladen. Coronabedingt entfällt die sonst übliche Bewirtung mit Plätzchen, Tee oder Glühwein.

Den Start übernimmt der evangelische Kirchenchor in der Friedenskirche. Ebenfalls in die Friedenskirche laden die Regentropfenwerkstatt am Freitag, 4. Dezember, sowie der Frauentreff am Donnerstag, 17. Dezember, ein. Die Liebenzeller Gemeinschaft ist an den Montagen, 7. und 14. Dezember, Gastgeber vor dem Gemeinschaftshaus in der Kirchstraße. fh

