Lebendiger Kalender ab 2. Dezember

Hofheim.Wie auch in den vergangenen Jahren möchte die evangelische Kirchengemeinde die Vorweihnachtszeit in besonderer Weise gestalten und diese gemeinsam mit dem „Lebendigen Adventskalender“ erleben. Für jeden Wochentag in der Adventszeit von Montag bis Freitag wird mit Beginn am 2. Dezember eine Familie, eine Gruppe oder Einzelperson ein Fenster ihres Hauses oder ihrer Wohnung weihnachtlich schmücken.

Jeden Abend um 17.30 Uhr treffen sich die Besucher am jeweiligen Haus. Dort hören sie eine kleine Geschichte oder ein Gedicht und singen gemeinsam Adventslieder. Beim anschließenden kurzen Verweilen vor dem Haus wird ein heißes Getränk und Gebäck gereicht. Interessenten, die ein Fenster schmücken möchten, können sich im Pfarrbüro unter der Rufnummer 06241/80307 melden. fh

© Südhessen Morgen, Freitag, 15.11.2019