Lebenshilfe: Wir hängen total in der Luft

Lampertheim.Die Lebenshilfe Lampertheim hat den Karren aus dem Dreck gezogen. Noch vor wenigen Jahren plagten den Verein, der sowohl die inklusive Kita Schwalbennest als auch die einzige Frühförder- und Beratungsstelle des Kreis Bergstraße betreibt, arge finanzielle Sorgen. Dank struktureller Veränderungen hat sich die Lage inzwischen deutlich stabilisiert; auch in diesem Jahr hat sich der Verein finanzielle Mittel erarbeitet. „Es sieht gut aus“, sagte Vorsitzender Günther Baus bei der Jahreshauptversammlung. Er mahnte aber gleichzeitig: „Wir brauchen diese Mittel auch.“

Denn die Auswirkungen der Corona-Pandemie machten auch vor der Lebenshilfe nicht Halt. Die Jahreshauptversammlung fand im Foyer der Hans-Pfeiffer-Halle in verkürzter Version statt. Zwar treffen den Verein und seine Einrichtungen auch die Einschränkungen im Abstands- und Hygienebereich hart. So verkomplizieren sich Besuchstermine für die Frühförderstelle deutlich. Besonders zu schaffen machen dem Verein aber viel mehr nachgelagerte Probleme der Pandemie. Die Kosten zum Betrieb der beiden Einrichtungen werden zwar durch die öffentlichen Kassen des Kreises Bergstraße und der Stadt Lampertheim größtenteils gedeckt, allerdings oftmals zeitverzögert. Das führt dazu, dass die Lebenshilfe immer wieder kurzfristig und zeitlich begrenzt finanzielle Mittel benötigt, um die Liquidität der Betriebskosten gewährleisten zu können.

Eigenes Personal springt ein

Beispielsweise werden die Fachkraft-Stunden für Integrations-Kinder mit eigenem Personal abgedeckt. Die entstehenden Kosten gleicht der Kreis am Ende des Jahres wieder aus. Weil die Gesundheitsämter aber seit Monaten fast ausschließlich mit der Corona-Pandemie beschäftigt sind, bleiben die Integrations-Anträge auf der Strecke. „Teilweise“, so berichtete Baus, „sind Anträge aus dem vergangenen Jahr noch immer nicht genehmigt. Wir hängen total in der Luft“.

Die Folge: Um die Wartezeit zu überbrücken und die laufenden Kosten zahlen zu können, müssten Kita und Frühförderstelle eigentlich Kredite bei Banken aufnehmen. Nur weil sich die Lebenshilfe in den vergangenen Jahren einen Grundstock an finanziellen Mitteln erarbeitet hat, konnte das vermieden werden. Stattdessen hat der Verein mit internen Darlehen gearbeitet. Der Verein überweist seinen eigenen Einrichtungen so lange Geld, bis der Kreis das Defizit ausgleicht. „Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dass wir nun Vereinsmittel dafür einsetzen müssen“, sagte Baus. Das zeige einmal mehr, wie wichtig es sei, auf einer soliden finanziellen Basis zu stehen. Der Ehrenvorsitzende der Lebenshilfe, Erich Thomas, fühlt sich von der öffentlichen Hand „allein gelassen“.

Im kommenden Jahr will der Verein seine inklusive Kita von Grund auf energetisch sanieren. Zwar übernehme die Stadt Lampertheim einen großen Anteil – dennoch bleibe auch an der Lebenshilfe ein großer Anteil hängen. Mit 193 eingetragenen Mitgliedern bleibe die Zahl konstant. Deutlich gewachsen ist zur Freude des Vorstands dagegen die Spendenbereitschaft. Die Gesamtsumme sei um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, hieß es im Kassenbericht.

Günther Baus dankte bei der Versammlung allen Ehrenamtlichen, Eltern und Mitarbeitern der beiden Einrichtungen. Wer nicht zur Versammlung kommen konnte, kann den ausführlichen Geschäftsbericht per E-Mail beim Vorstand anfordern. Baus will die Mitglieder außerdem in einem ausführlichen Weihnachts-Rundschreiben über die Aktivitäten informieren.

