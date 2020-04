Lebenskreuz macht Osterbotschaft sichtbar

Hofheim.In diesem Jahr können die Kirchengemeinden an Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern keine Gottesdienste feiern. Für viele Menschen mag das kein allzu großes Problem sein, da sie sowieso nicht in die Kirche gehen würden. Für die Christen, denen die kirchliche Bedeutung der Feiertage allerdings wichtig ist, fehlt in diesem Jahr das Wesentliche. Die evangelische Kirchengemeinde in Hofheim, mit Pfarrer Holger Mett (Bild) an der Spitze, hat sich Gedanken darüber gemacht und Ideen entwickelt, wie dennoch etwas von der Botschaft der Auferstehung in der anstehenden Karwoche sichtbar und erfahrbar gemacht werden kann.

Vor der Friedenskirche wird daher ein Lebenskreuz aufgestellt, das entsprechend der liturgischen Bedeutung der Tage von Palmsonntag über Gründonnerstag bis zum Ostermontag gestaltet und geschmückt wird.

Botschaft sichtbar machen

Gleichzeitig werden die Hofheimer eingeladen, vor ihren Häusern ein eigenes Lebenskreuz ganz nach ihrem persönlichen Geschmack zu basteln, aufzustellen und zu schmücken. Auf diese Weise soll etwas von der Osterbotschaft sichtbar werden, die die Christen miteinander verbindet, wenn schon nicht gemeinsam Gottesdienst gefeiert werden kann.

Pfarrer Holger Mett fordert dazu auf, das Lebenskreuz vor der Kirche mitzugestalten, in dem etwa von zu Hause etwas mitgebracht und an das Kreuz gehängt wird. „Das kann ein Blumensträußchen sein oder ein Zettel mit einer Bitte, einem Wunsch, einem Gruß, ein Bildchen, ein kleiner Gegenstand“, führt Mett einige Beispiele auf. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, auch etwas unter dem Kreuz abzulegen, etwa in Gestalt eines Steines. Der Fantasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt.

Persönliches Zeichen

„Wir bitten die Hofheimer, an das Kreuz vor der Friedenskirche zu kommen und hier ein persönliches Zeichen zu hinterlassen“, führt Mett weiter aus. Sollten mehrere Menschen gleichzeitig kommen, verweist der Pfarrer auf das Einhalten des vorgeschriebenen Abstandes zueinander. Auf dem Rand des Blumenbeets vor der Kirche werden zudem Kerzen aufgestellt, die die Menschen dort anzünden oder aber mit nach Hause nehmen und dort entzünden können.

Am Kreuz vor der Kirche hängen auch Segensworte, die von den Besuchern abgemacht und mitgenommen werden können. fh (Bild: fh)

© Südhessen Morgen, Samstag, 04.04.2020