Lebensretter proben mit „Frischling“ den Ernstfall

Lampertheim.Gerade noch genießt Peter den idyllischen Ausblick und den Fahrtwind von der Reling ins Lampertheimer Naturschutzgebiet, im nächsten Moment schon taumelt er. Ein plötzlicher, stechender Schmerz in der Brust und der Mann verliert Halt und Bewusstsein. Nun muss es schnell gehen. Ein Defibrillator wird herbei geholt, die Rettungskräfte werden alarmiert.

Was dramatisch klingt, ist glücklicherweise nur eine Simulation auf dem Altrhein. Dort haben Rettungskräfte der Deutschen-Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) gemeinsam mit Werner Reuters und seiner Fähre „Frischling“ den Ernstfall geprobt. Auf den Fall der Fälle wollen beide Seiten vorbereitet sein.

Bereits seit Februar kommen Kapitän Reuters und seine Frau Ursula der neuen, gesetzlichen Pflicht nach einem Defibrillator an Bord nach. Er hofft zwar, „dass ich ihn nie brauchen werde“. Trotzdem will er nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch für einen Notfall gewappnet sein. Der Schiffsführer hat deshalb bei der DLRG angefragt, die kurzerhand eine gemeinsame Übung organisiert hat. Bereits vor fünf Jahren haben Reuters und die Lebensretter gemeinsam auf dem Altrhein geprobt. Denn davon profitieren beide Seiten. Was schon an Land ein brenzliger Notfall ist, wird auf dem Wasser noch komplizierter und will vorbereitet sein.

„Nicht immer kann die Fähre im Notfall so einfach an Land anlegen“, erklärte der stellvertretende DLRG- Einsatzleiter Matthias Reinhardt, der die Übung auf Höhe des Geländes vom Wassersportverein koordiniert hat. Etwa dann, wenn der Motor der Fähre ausfällt, sie aus einem anderen Grund manövrierunfähig ist oder schlicht kein geeigneter Anlegeplatz in der Nähe ist. An den Kiesufern des Neurheins beispielsweise, wo die Fähre auf ihrem Weg nach Worms regelmäßig verkehrt, könnten Schiffe kaum anlegen. Dann rückt wie bei der Übung die DLRG aus.

An der Leistungsgrenze

Im Ernstfall kommen die Rettungskräfte meist im Verbund, neben der DLRG sind dann Feuerwehr, Notarzt und Lebensretter-Kollegen aus Heppenheim vor Ort. Für die Übung reichen Reinhardt aber seine elf Lampertheimer. „Damit ist man aber schon an der Leistungsgrenze“, sagte er. Mitgebracht hat er neben den Männern und Frauen zwei Boote und zwei Fahrzeuge, mit denen im Notfall zusätzliches Personal kommen könnte. Mit dem „Rochen“, einem großen Alu-Boot, könnte die DLRG sogar die weitaus größere Frischling abschleppen. Um den Lerneffekt besonderes groß und die Übung „unbequem“ zu gestalten, müssen die DLRG’ler aber mit dem kleinen Boot ran. So ist der Höhenunterschied größer und das Übersetzen von Notarztpersonal und geborgenen Personen deutlich herausfordernder.

Dass die Übung nicht nur reine Theorie ist, zeigt die Einsatzstatistik. Vor zwei Jahren kam es auf dem Lampertheimer Altrhein auf einem Drei-Mann-Ruderboot zu einem Herzinfarkt. Auch in diesem Jahr ist die DLRG schon mehrere Male mit Booten ausgerückt. Allerdings macht die Corona-Pandemie auch den Lebensrettern zu schaffen. Die Übungsanzahl wurde deutlich heruntergefahren, besonders größere Übungen wie die 48-Stunden-Übung mit benachbarten Ortsvereinen fielen aus.

Außerdem gilt bei allen Proben Maskenpflicht, auch im Freien. Abstände können bei solchen Aktionen kaum eingehalten werden, auch die sonst getrennten Zehn-Personen-Gruppen kommen sich zwangsläufig näher. Zumindest bei der Simulation verläuft alles nach Plan. Die Reanimation selbst und Erste-Hilfe-Maßnahmen hat die DLRG detaillierter als sonst durchgeführt. So ist nun auch Kapitän Reuters auf alles vorbereitet.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 20.10.2020