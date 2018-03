Lebhaftes Spiel der Elemente

Anzeige

Lampertheim.Aus eins mach zwei, lautet ein bekanntes Sprichwort. Und so gab die Musikschule Lampertheim nicht nur zwei kleine Konzerte innerhalb einer Woche, sondern mit dem Klaviersalon I und dem Klaviersalon II im Römersaal zwei kleine Vorspiele an einem Tag. Wie üblich begannen dabei die jüngeren Klavierschüler der Klassen von Cathrin Ambach, Rolf Eichele, Elena Haag, Svitlana Karikh, Claudia Nicolai, Ju-Hee Oh und Maurizio Viggiani, ehe die Altersstufe Ü12 die jüngeren Schüler im zweiten Abschnitt ablöste.

Der Klaviersalon I bezauberte mit stimmungsvollen Stücken, deren lautmalerische Titel eine besondere Atmosphäre schufen. Mit Werken wie „Das Windspiel“, „Un Piano Sur La Mer“, oder der Improvisation „Nebliger Sonnenaufgang“, gefolgt von dem Stück „In der Dunkelheit der Nacht“, zog sich das Thema des Spiels der Elemente und der Natur durch das kleine Konzert, erweitert durch den „Tanz der Wilden Pferde“, dem „Indianertanz“ oder den Stücken „Der Schlangenbeschwörer“ und „Elefantenparade“. Die jungen Pianisten schreckten auch nicht vor großen Namen wie Edvard Grieg und dessen „Morgenstimmung“, Johann Sebastian Bachs „Musette“ oder Anton Dvóraks Sinfonie „Aus der Neuen Welt“ zurück und überzeugten mit der Vielfalt der Stücke.

Von Bach bis „Titanic“

Ebenso stimmungsvoll und mit leicht erhöhtem Schwierigkeitsgrad folgten die zumeist erfahreneren Klavierschüler und boten zunächst mit Stücken von Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn und Franz Schubert Werke der Klassik dar. Abstecher in Film- und Serienmusik verdeutlichten die Breite des Programms, bei dem sich „My Heart Will Go On“ aus dem Film „Titanic“ an Klaus Badelts und Hans Zimmers „He’s a Pirate“ aus „Fluch der Karibik“ reihte, bevor es mit Griegs „Zug der Zwerge“ wieder auf eine kleine Zeitreise ins 19. Jahrhundert ging. Das einzige Stück, das an diesem Tag nicht nur mit Klavierbegleitung, sondern auch mit Gesang zu hören war, war „Running Home to You“, eine zarte Ballade, geschrieben für die Superheldenserie „The Flash“.