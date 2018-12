Leerstände im Fokus

Lampertheim.Mit einem wirtschaftspolitischen Schwerpunkt startet die SPD ins neue Jahr. Im Rahmen eines Themenabends am Montag, 14. Januar, 20 Uhr, im Alten Rathaus in der Römerstraße wird die SPD gemeinsam mit Martin Proba, dem Geschäftsführer der IHK Darmstadt, diskutieren, inwiefern Leerstände in der Innenstadt abgebaut, der Einzelhandel und Unternehmensgründer durch Maßnahmen wie „Online-City“ oder „Coworking“ unterstützt werden können.

Während es bei der Online-City um einen gemeinsamen Marktplatz regionaler Produkte im Internet mit gemeinsamer Präsentation in der Innenstadt geht, ist Coworking eine neue Arbeitsform, bei der Kleinunternehmen und Gründer sich Arbeitsplätze teilen.

Die Stadt Lorsch hat hier Erfahrungen vorzuweisen und leerstehende Gewerbeimmobilien hierfür in kommunaler Regie nutzbar gemacht. Interessierte Gäste sind eingeladen. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.12.2018