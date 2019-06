Lehrer müssen sich durch Quizrunden kämpfen

Lampertheim.Zur Titelmusik des Films „Fluch der Karibik“ liefen die 93 Abiturienten des Lampertheimer Lessing-Gymnasiums in die Hans-Pfeiffer-Halle ein. „Abi heute – Captain morgen“ lautete ihr Motto. Wie es zur Tradition gehört, feierten die Schulabgänger ihren Erfolg mit Familie, Freunden, Schulkameraden und Lehrern.

Der rote Teppich führte sie zunächst einmal durch den Saal, wo sie mit gebührendem Applaus empfangen wurden. Laura Wichert leitete den Abend mit einer kurzen Moderation ein. Der Dank seitens der Abiturienten richte sich an alle Mitwirkenden des Abends, betonte sie. Schließlich wurde das Buffet eröffnet.

Die Band „AudioFeel“ sorgte für die musikalische Umrahmung des Abends. Neben vielen modernen Liedern wie „Shut up and dance with me“ oder „Cake by the Ocean“ präsentierten die Bürstädter auch viele Klassiker wie „Walking on Sunshine“, was beim Publikum gut ankam. Nach einiger Zeit trauten sich die ersten Besucher dann auch auf die Tanzfläche.

Nachdem die Gäste gesättigt waren, startete das bunte Programm der verschiedenen Leistungskurse (Lk). Den Anfang machte der Bio-Lk von Markus Bauer mit seinem Spiel „Bauer sucht Schüler“. Die Schüler beschrieben dabei eine Person aus dem Kurs, welche von ihrem Lehrer erraten werden musste.

Kunst des Schätzens

Musikalisch wurde es wieder mit dem Mathe-Lk von Hildegard Rau, der kurzerhand ein Lied über die zu Ende gehende Schulzeit mit ihren Erlebnissen sang. Danach ging es direkt weiter in die nächste Quizrunde, die der Physik-Lk von Marco Knecht vorbereitet hatte. Bei dessen „Fermi-Quiz“ mussten Frank Bocksnick, Marco Knecht und Hans Kreuziger gegeneinander antreten und die Kunst des Schätzens war gefordert. Bei der ersten Raterunde hießen die Fragen etwa: Wie viel trinken die Gäste insgesamt den Abend über? Oder: Wie viele DIN-A4-Blätter werden in der Schule an einem Tag ausgegeben? „Keine Angst, es kann sowieso nur falsch werden“, ermutigte Schülerin Lisa Kaul die Lehrkräfte.

Ebenso lustig ging es mit dem Programm des Englisch-Lk von Sören Kielmann weiter. Dieser zeigte einen Film, in dem er mit viel Humor eine typische Unterrichtsstunde nachstellte. Der Englisch-Lk von Steffen Mußler ließ schließlich Musiktitel erraten, und den letzten Beitrag des Abends lieferte der Chemie-Lk von Michael Mader, der das ganze Publikum einbezog. Auf einer großen Leinwand zeigte der Kurs verschiedene Experimente. Die Gäste mussten sich daraufhin entscheiden, wie das Experiment wohl ausgeht. Die manchmal überraschende Auflösung gab es ebenfalls per Leinwand.

Im Anschluss bot die Bürstädter Band noch eine letzte Gelegenheit zum Tanzen, bevor der Abend seinen Ausklang fand. Während Lehrer und Familien den Heimweg antraten, ging der Abend für die Abiturienten erst richtig los. Gemeinsam starteten sie die traditionelle Aftershow-Party, welche dieses Mal im Foyer der Halle stattfand. Bis in die frühen Morgenstunden wurde dort gemeinsam gefeiert. av

