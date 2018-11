Leichter Zuwachs bei rund 70 Mitgliedern

LAMPERTHEIM.Die Pfadfinderschaft St. Georg steht 15 Jahre nach ihrer Gründung auf gesunden Beinen. Das wurde bei der ordentlichen Jahreshauptversammlung deutlich. Vorsitzender Björn Burwitz wurde im Pfadfindergarten an der Mannheimer Straße daher einstimmig in seinem Amt bestätigt.

Um eine derart harmonische und unkomplizierte Mitgliederversammlung beneidet ihn wohl so mancher Vereinsvorsitzender. Burwitz hatte bei der nicht einmal halbstündigen, stilechten Zusammenkunft in einer Jurte am Lagerfeuer kaum Negatives zu berichten. Der 2003 gegründete Verein „Pfadfinderschaft St. Georg“ fungiert als Rechtsträger und Förderverein für den Lampertheimer Stamm Guy de Larigaudie. „Wir sorgen für den rechtlichen und finanziellen Rahmen“, erklärte Vorsitzender Burwitz. Für die inhaltliche Arbeit sei dagegen der Stamm und dessen eigener Vorstand verantwortlich. Der wurde bereits 1949 in der katholischen St.-Andreas-Gemeinde gegründet.

Der gemeinnützige Förderverein hat neben „geborenen“, also beitragsfreien Mitgliedern, die auch im Stamm aktiv sind, auch fördernde Mitglieder. Mit deren jährlichen Beiträgen möchte der Verein besonders die Jugendarbeit fördern. Das trägt offenbar Früchte. Die Nachwuchsarbeit sei in den vergangenen Jahren „sehr erfolgreich“ gewesen, sagte Burwitz. So könne man die Mitgliederzahl nicht nur stabil halten, sondern verzeichne bei rund 70 Mitgliedern sogar einen leichten Zuwachs.

Finanziell gut aufgestellt

Auch finanziell sieht sich der Verein auf einer „sehr guten“ Basis, wie aus Rosi Schlesingers Kassenbericht hervorging. Die finanziellen „Hauptstammbeine“ seien die jährlichen Adventskranz- und Nikolausaktionen sowie die Lampertheimer Kerwe. Burwitz dankte in diesem Zusammenhang allen Sponsoren und Ehrenamtlichen, „ohne die die Vereinsarbeit nicht möglich wäre“. Die Kassenprüfer bescheinigten eine einwandfreie Buchführung.

Einziger Wermutstropfen ist für den Verein der Weggang von Pfarrer Patrick Fleckenstein. Auf Anregung von Gottfried Senftner, Mitglied im Verwaltungsrat von St. Andreas und den Pfadfindern, bat der Verein um Unterstützung bei einer Petition an das Bischöfliche Ordinariat in Mainz.

Der Vorstand wies ferner auf die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Stammesbestehen rund um den 17. August 2019 hin.

© Südhessen Morgen, Montag, 26.11.2018