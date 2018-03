Anzeige

LAMPERTHEIM.Unter dem Motto „#beimir“ nahmen nach Einbruch der Dunkelheit weit über 50 Jugendliche am Jugendkreuzweg teil. Von der katholischen Kirche Mariä Verkündigung aus pilgerten die jungen Christen mit Kerzen und einem großen Holzkreuz durch Lampertheim. An sieben Stationen hielten die Jugendlichen inne und versetzten den Leidensweg Jesu zum Kreuz mit eigens gestalteten Bildern und Geschichten in die Alltagswelt der jungen Menschen.

Da stand er also, der Messias, auf einer Wiese in Lampertheim, mitten unter jugendlichen Fußballern. In Jeans und blauem Pulli, als einer von ihnen. So zeigte es das Bild an der Goetheschule, der zweiten Station des Abends. Zu erkennen am purpurroten Kapuzenmantel und den ausgestreckten, offenen Handflächen. „Er war der gefeierte Held im letzten Spiel, hat beim Turnier den Pokal für seine Klasse gewonnen und wurde von allen bewundert“, lautete die Geschichte der Firmlinge dazu. Gemeinsam mit den Konfirmanden der evangelischen Lukas- und der Hüttenfelder Gemeinde versuchten sie an jeder Station, konkrete Berührungspunkte zum eigenen Leben herzustellen.

Mut erforderlich

„Dann“, so ging die Geschichte weiter, „landete ein Bild im Netz, vom Helden zum Opfer in Sekunden, von allen ausgestoßen“. Es erfordere Mut von jedem, erklärten die Jugendlichen, sich auch gegen andere zu stellen, bei seiner Meinung zu bleiben und nicht nur auf den eigenen Vorteil zu schauen. So übertrugen sie Jesu Leidensweg in heutige Hashtag- und Social-Media-Zeiten. An jeder der sieben Stationen gab es dazu ein Bild und eine Geschichte, immer mit Jesus im Mittelpunkt. Beispielsweise vor einer U-Bahn Station, vor einem Café oder einer Graffitti-Mauer.