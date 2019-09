Leihräder kommen an

Lampertheim.Über eine positive Resonanz auf das VRN-Nextbike-System berichtet Bürgermeister Gottfried Störmer im Pressegespräch. Seit Dezember 2018 können an sieben Stationen in der Kernstadt und am Bahnhof in Hofheim Räder ausgeliehen werden. Zwischen Januar und Juni seien 244 Räder bewegt worden. Schwerpunkte seien am Bahnhof Lampertheim, am Haus am Römer und am Schillerplatz. Die wenigsten Räder wurden am Fährhaus entliehen. Am Hofheimer Bahnhof wurden zwei Räder zurückgegeben aber keines entliehen – Thema der Kerberede im Stadtteil. Der mangelnde Zuspruch in Hofheim ließe sich nach Auffassung des Bürgermeisters ändern, wenn das Netz an Nextbike-Stationen dichter würde, etwa mit dem benachbarten Bobstadt. Positiv bewertet werden im Rathaus hingegen die hohe Rückgabequoten beim Ausleihen der Fahrräder. urs

© Südhessen Morgen, Freitag, 13.09.2019