Leitwort für das neue Kirchenjahr

Hofheim.Das Evangelische Dekanat Bergstraße lädt zum neuen Kirchenjahr am Vorabend des 1. Advent, 30. November, 18 Uhr, zu einem Festgottesdienst in die Friedenskirche von Hofheim (Bahnhofstraße 22) ein. Die Starkenburger Pröpstin Karin Held wird in ihrer Predigt die Jahreslosung für 2020 auslegen. Diese stammt stammt aus dem Markusevangelium (9,24) und lautet „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“

Die Jahreslosung wird von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen ausgewählt. Sie dient vielen Christen als Leitwort für das Kirchenjahr, das anders als im säkularen Kalender mit dem 1. Advent beginnt. Die Auslegung der Jahreslosung erfolgte in der Vergangenheit stets beim Empfang zum neuen Kirchenjahr.

Da daran ausschließlich geladene Gäste teilnehmen konnten und die Interpretation der Jahreslosung auf großes Interesse stieß, hatte sich das Evangelische Dekanat Bergstraße nach eigenen Angaben entschieden, zu einem offenen, gesonderten Gottesdienst einzuladen.

Sektempfang

Im Anschluss an diese Veranstaltung wird es in der Hofheimer Friedenskirche einen Sektempfang geben. Der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt und der katholische Dekan Thomas Meurer werden Grußworte sprechen.

Der Empfang zum neuen Kirchenjahr wird laut Pressemitteilung durch drei neue Veranstaltungsformate abgelöst. Neben dem Gottesdienst mit der Predigt zur Jahreslosung plant das Dekanat für 2020 eine „Bergsträßer Rede“ zu aktuellen Herausforderungen für Kirche und Gesellschaft sowie ein Danke-Schön-Fest für Mitarbeitende. red

