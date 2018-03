Anzeige

Lampertheim.Leonie Langner – das ist ein Name, den man sich merken sollte. Im vergangenen Jahr war die Enttäuschung noch groß, als die Qualifikation für die Hessischen Landesfinals nicht geklappt hatte, dafür hatte sie sich mit ihren Vereinskolleginnen vom TV Lampertheim für die Regionalmeisterschaften im Gerätturnen Ende 2017 qualifiziert. Am vergangenen Samstag hat sie es nun auch allein geschafft: „Endlich“, dachten sich ihre Trainerinnen, als Leonie bei der Siegerehrung der Gau-Einzelmeisterschaften in der Bensheimer Weststadthalle auf das Podest sprang.

Den Sieg im Wettkampf P5-P6, Jahrgang 2006-2007, hatte sich die Zehnjährige aber auch hart erarbeitet. Gleich an drei Geräten konnte sie sich gegen ihre acht Konkurrentinnen durchsetzen und holte von allen die beste Wertung an Barren, Balken und Boden. Nur beim Handstandüberschlag über den Sprungtisch zeigte sie Unsicherheiten. Dennoch reichte es am Ende für einen deutlichen Sieg. Leonie gewann mit 1,10 Punkten Abstand zur Zweitplatzierten, ihre Vereinskollegin Sydney Wennemede landete auf Platz drei. Damit hat sich Leonie für die Hessischen Einzel-Landesfinals qualifiziert, die am 6. Mai in der Bürstädter EKS-Halle stattfinden.

Ihre Vereinskolleginnen freuten sich mit ihr. Auch wenn die anderen die Qualifikation allesamt knapp verpasst haben, war es ein erfolgreicher Wettkampf. Alexia Poubouridis und Evelyn Graf starteten im Wettkampf P6-P7, Jahrgang 2004-2005. Die beiden waren schon im Vorfeld besonders nervös, da mit dem Rad auf dem 1,20 Meter hohen und zehn Zentimeter breiten Schwebebalken ein Übungsteil auf sie wartete, der nicht immer klappen wollte. Bei einem Sturz vom Gerät wird direkt ein Punkt abgezogen, weshalb sich oft an diesem Gerät entscheidet, ob man noch oben mitturnt und sich Hoffnungen machen kann – oder eben nicht. Zu allem Übel kam noch hinzu, dass die Lampertheimerinnen zwei Stunden warten mussten, bis sie am Balken turnen durften. Umso erleichterter waren dann alle, als beide souverän das Rad standen. Und obwohl beide bei ihrer Paradedisziplin Boden mit die besten Übungen zeigten, reichte es am Ende nicht ganz. Evelyn holte sich die Bronzemedaille und Alexia landete auf dem vierten Platz. Ebenfalls nur für die „Holzmedaille“ reichte es für Mathilda Bastert. Sie startete zum ersten Mal im Qualifikationswettkampf (P5, 2008).