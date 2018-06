Lernen und Spielen im Team

Anzeige

Die Kinder versuchten sich gemeinsam am Videospiel-Klassiker „Donkey Kong“. Was auf den ersten Blick einfach aussah, stellte sich als knifflige Aufgabe heraus. Besonders auf die Absprache im Spiel kam es an. Während sich die Kinder also wild Anweisungen zuriefen, klappte das Spiel mit jedem Versuch besser. Mit ein wenig Übung schafften es die Gamer sogar, das Spiel Super Mario mit dem Gadget zu spielen.

Die ursprüngliche Idee zu den Simulationen kam dem Auszubildenden Alexander Weiß, der als Spezialist für das Thema an den nächsten Montagen ebenfalls vor Ort sein wird. Dann sollen die Simulationen auch weiter variiert werden. Zum Beispiel sollen die Kinder anstatt mit Metallplatten dann einen Controller mit Wasser oder Kartoffeln bedienen. „Es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten“, betonte Rehder. So könne man neben einem Controller auch ein Klavier durch das Gadget simulieren. Alle interessierten Kinder sind bei Simulationen mit „Makey Makey“ an jedem Montag in den Ferien eingeladen.

