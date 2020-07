Lernmobil übernimmt

Lampertheim.Nach 23 Jahren gibt der Förderverein Schülerbetreuung Pestalozzischule die Betreuung der Grundschulkinder in andere Hände. Neuer Träger ist ab 1. August der Verein Lernmobil aus Viernheim, der bereits die Schüler an der Schiller- und Goetheschule betreut. Nach den Sommerferien tritt die Pestalozzischule dann auch dem Bildungs- und Betreuungsangebot des Landes „Pakt für den Nachmittag“ bei.

„Wir sind an unsere Grenzen gekommen“, erläutert Erste Vorsitzende Sandra Roos-Greulich die Gründe, warum der Förderverein die Betreuung abgibt. Für einen ehrenamtlichen Elternverein sei die Sache einfach zu groß geworden. Vor der Corona-Zeit hatten die Erzieherinnen bis zu 104 Kinder täglich versorgt. Nun endet die Trägerschaft mit dem Angebot der dreiwöchigen Ferienbetreuung am 31. Juli.

Von der Betreuung verabschiedet sich die Vorsitzende mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Zum einen sind wir stolz, dass wir als Eltern dieses Angebot so lange stemmen konnten, zum anderen wird es aber auch Zeit, die Politik bei dieser Aufgabe mehr in die Pflicht zu nehmen.“ to

