Lesestunde für Abc-Schützen

Lampertheim.Alle Kinder, die zum Schuljahr 2019 in die erste Klasse kommen, sind am Donnerstag, 8. August, 16.15 Uhr, zur Vorlese- und Selberlesestunde in die Stadtbücherei eingeladen. Vorgelesen werden lustige und spannende Geschichten über den Schulanfang und Schulalltag. Auch wenn die Abc-Schützen noch nicht selbst lesen können, gibt es Bücher, bei denen man mitlesen kann.

Nach der Vorlesestunde kann noch nach Herzenslust in der Stadtbücherei geschmökert werden, auch Fragen der Eltern von Schulanfängern wie „Wie kann ich mein Kind am besten unterstützen?“ oder „Was ist sinnvoll, was sollte ich lieber lassen?“ können mit den Erziehungsratgebern aus dem umfangreichen Sortiment zum Schulanfang beantwortet werden. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 06.08.2019