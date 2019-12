Lessing-Gymnasium lädt zum größten Konzert des Jahres ein

Lampertheim.Beim Weihnachtskonzert präsentiert das Lessing-Gymnasium am Donnerstag, 19. Dezember, 19 Uhr, ein vielseitiges Programm aus Klassik, Jazz, Rock, Pop und weihnachtlichen Klängen in der Hans-Pfeiffer-Halle. Das Programm für das größte Schulkonzert des Jahres haben die Fachschaft Musik und die Musik-AGs zusammengestellt. Über 200 Schüler in Chören und Instrumentalensembles sind daran beteiligt. Das Konzert wird von Schülern unter Leitung von Religions- und Lateinlehrer Johannes Mohrdiek moderiert. Mit Informationen zur Musik, den Komponisten und den Interpreten wird das Publikum einen Einblick in das musikalische Schaffen am Gymnasium bekommen. Die AG „Los Amigos“ sorgt für die kulinarische Verpflegung und für eine bunte Auswahl an peruanischem Kunsthandwerk. Der Erlös soll kranken Kindern in Peru zugute kommen. Der Eintritt kostet zwei Euro für Erwachsene und ein Euro für Kinder (auch im Kartenvorverkauf am LGL zu haben) und dient der Pflege, Instandhaltung und Erneuerung des schulischen Instrumentariums. / red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.12.2019