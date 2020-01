Lessing-Gymnasium öffnet die Türen

Lampertheim.Am Dienstag, 28. Januar, findet ab 19.30 Uhr ein Informationsabend über das Lessing-Gymnasium für Eltern der Viertklässler aus Lampertheim und der benachbarten Riedgemeinden in der Schulmensa statt. Außerdem lädt das Lessing-Gymnasium zum „Tag der offenen Tür“ am Samstag, 8. Februar, ein. Zukünftige Sextaner, ihre Eltern und alle an der Schule Interessierten werden sowohl um 10 Uhr als auch um 12 Uhr musikalisch in der Aula empfangen. Nach einer kurzen Begrüßung erhalten sie Einblick in die Angebote der Schule. Die jetzigen Viertklässler werden mit Patenschülern die Schule erkunden, während die Eltern von Lehrkräften geführt werden. Lehrkräfte und Schüler stellen mit einem abwechslungsreichen Programm die Arbeitsweise in verschiedenen Fächern und Arbeitsgemeinschaften vor. red

