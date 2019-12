Letzte Gewinner bei Adventsaktion

Lampertheim.Bei der Adventskalender-Aktion der Lukasgemeinde gewinnen am Sonntag, 22. Dezember, folgende Losnummern: Positionsnummer 22a, Holzhauser und Graber, Kaiserstr. 11, Gewinn-Nummern 744 und 843; Positionsnummer 22b, Eis Oberfeld, Neue Schulstr. 5, Gewinn-Nummern 040 und 474; Die Gewinne können in den jeweiligen Geschäften abgeholt werden.

Am heutigen Montag, 23. Dezember, sind folgende Losnummern erfolgreich: Positionsnummer 23a, Deutsches Haus, Kaiserstr. 47, Gewinn-Nummern 005, 330, 416 und 808; Positionsnummer 23b, Gemüsebau Schmidt, In den Böllenruthen 12, Gewinn-Nummern 065, 144, 642 und 751; Die Gewinne können ebenfalls in den jeweiligen Betrieben abgeholt werden.

Zum Abschluss gehören am morgigen Dienstag, 24. Dezember, folgende Losnummern zu den Gewinnern: Positionsnummer 24, Evangelische Lukasgemeinde, Römerstr. 94, Gewinn-Nummern 497 und 707; Je zwei Abo-Karten für den Orgelsommer im August 2020. Die Gewinne können in der Lukasgemeinde abgeholt werden. red

