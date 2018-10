Letzte Vorbereitungen für Weltmeisterschaften in Nordhorn

Lampertheim.Bei den Deutschen-Meisterschaften der AFSO (World All Fight System Organization), welche in Sinsheim ausgetragen wurde, konnten die vier angetretenen Lampertheimer Kampfsportler erneut ihr Können unter Beweis stellen. Hierbei erkämpften sich die Spargelstädter insgesamt sieben Mal Edelmetall.

Zwei Mal Vizemeister

Celine Siebenäuger startete im Leichtkontakt und Pointfighting bei den weiblichen Junioren. Sie scheiterte in beiden Kategorien nur knapp an Gold und konnte zweimal den Vizemeistertitel nach Lampertheim holen.

Ebenso Anton Sedaev und Florian Müller, die im Pointfighting auch mit Silber nach Hause gingen. Im Leichtkontakt standen sie auch auf dem Treppchen und holten beide den dritten Rang. Michael Sedaev erkämpfte sich Bronze im Pointfighting in seiner Altersklasse.

Das war die letzte Vorbereitung vor den Weltmeisterschaften der WFMC, die vom 26. bis zum 28. Oktober in Nordhorn an der holländischen Grenze stattfinden. Denn dann wird es ernst für die Nationalkämpfer Celine Siebenäuger und Celil Yahya Yildiz, die beide ihre Weltmeister-Titel aus dem Vorjahr verteidigen wollen. Ebenso ernst wird es für Calvin Riedl, der zum ersten Mal für das National-Team Deutschland an den Start gehen wird. red

