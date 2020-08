Letzter Baustein für den TVL

Lampertheim.Diese Personalie könnte sich für die Handballer des TV Lampertheim als Volltreffer erweisen: Nachdem Trainer Achim Schmied lange auf der Suche nach einem neuen Torhüter für das Bezirksoberliga-Team war, konnte er nun Lukas Kolliks an Land ziehen.

Der zwei Meter große Keeper bringt viel Erfahrung mit zu den Spargelstädtern, war bereits beim TV Büttelborn und dem TuS Griesheim bis zur Oberliga aktiv. Schmied hatte den Ende 20er bereits im vergangenen Jahr angesprochen und nun während der Corona-Pause den Kontakt wieder aufgenommen. Durch einen Wechsel des Arbeitsplatzes des Torhüters in die Rhein-Neckar-Region hat sich nun auch der Wechsel zum TV Lampertheim realisieren lassen. „Mit ihm sind wir in der Kaderplanung jetzt durch“, erklärt Schmied.

Nachdem bisher einige Spieler aus der A-Jugend und der zweiten Mannschaft regelmäßig am Training teilgenommen haben, hat der Übungsleiter jetzt seinen Stammkader benannt. „Wir gehen nun mit 14 Feldspielern und zwei Torhütern in die letzte Phase der Vorbereitung, in der es nun auch um den Feinschliff geht“, erläutert Schmied. Am Donnerstagabend steht gleich das erste Testspiel gegen die TG Biblis an. Im weiteren Verlauf bis zum Rundenstart am 13. September mit dem Heimspiel gegen die HSG Bensheim/Auerbach geht es unter anderem noch zweimal gegen den TV Trebur, einmal gegen den TV Ladenburg und zudem steht ein Rückspiel gegen Biblis an. „Weitere Vorbereitungsspiele sind noch in Planung. Ich suche noch händeringend nach zwei, drei Gegnern, nachdem einige Teams aus dem Badischen, gegen die wir immer gespielt hatten, dieses Jahr nicht können“, so der TVL-Trainer. „Da wir Mitten in einem Umbruch sind und auch einige junge Spieler zu integrieren haben, brauchen wir viele Testspiele.“

Bis zum Saisonbeginn befürchtet Schmied, noch nicht bei 100 Prozent zu sein. „Wir werden wohl noch ein paar Wochen länger brauchen“, meint er. Zumal er auch noch eine weitere, sehr offensive Abwehrvariante einstudieren möchte und eine weitere Auslösehandlung für den Angriff auf den Zettel hat. „Ganz wichtig wird auch sein, dass wir unsere schnelle Mitte neu strukturieren“, ist dem Coach im Laufe der letzten Saison aufgefallen, dass sich die Gegner allmählich auf das strukturierte schnelle Umschaltspiel des TVL eingestellt hatten. „Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber es macht Spaß und alle ziehen klasse mit“, verteilt er Lob an sein Team.

Ab nächste Woche steht für die Lampertheimer neben zweimaligem Handball-Training und möglichst zwei Spielen an den Wochenenden noch eine weitere schweißtreibende, aber gerne angenommene Einheit an: Alexander Klotz vom Boxclub Punching Lampertheim und ehemaliges Mitglied der Nationalmannschaft kommt zu den Handballern und absolviert mit ihnen Boxtrainings. „Das ist schon in der Vergangenheit sehr gut angekommen und ist ein tolles Fitnesstraining“, schwärmt Achim Schmied und ist dankbar, dass sich eine solche Alternative in der Vorbereitung einbauen lässt: „Alex Klotz wird uns sicherlich Beine machen.“ me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 11.08.2020