Letztes Spiel von Bohrmann

Lampertheim.Zwei Punkte sind Pflicht, wenn die Bezirksoberliga-Handballer des TV Lampertheim heute Abend beim bereits feststehenden Absteiger TuS Griesheim II am Ball sind. „Wir fahren eindeutig dorthin, um zu gewinnen“, lässt TVL-Trainer Achim Schmied keine Zweifel.

Die Spargelstädter belegen aktuell Rang sechs, können im Idealfall noch bis auf Platz vier klettern. „Dafür müsste aber alles zu unseren Gunsten laufen“, sieht Schmied höchstens noch Lorsch (5.) in realistischer Reichweite. „Wir wollen unsere Aufgaben erledigen, wollen gegen Griesheim ebenso gewinnen wie eine Woche später im letzten Spiel zu Hause gegen Siedelsbrunn/Wald-Michelbach. Dann schauen wir, zu was es reicht“, so der Trainer.

Die Partie heute Abend wird bereits das Abschiedsspiel für Tino Bohrmann sein: Der Linkshänder wechselt zur HSG Weschnitztal. Da er eine Woche später im finalen Heimspiel verhindert ist, will Schmied ihn schon in Griesheim gebührend verabschieden. „Er wird sicher ein paar Minuten mehr auf der Platte stehen als gewohnt. Das hat er sich verdient“, ist für den Trainer der Wechsel Bohrmanns zwar schade, aber nachvollziehbar: „Er kommt aus dem Odenwald und kehrt damit wieder in Richtung Heimat zurück.“

Während Routinier Bohrmann adieu sagt, rücken aus der eigenen Jugend Spieler beim TV Lampertheim nach. „Wir werden Tinos Abgang mit eigenen Jungs kompensieren – auch wenn da leider kein Linkshänder dabei ist“, erklärt Schmied, der heute Nicolas Kern aus der A-Jugend mit in den Kader nehmen wird. „Wir wollen alle Spieler, die nächste Runde in der Bezirksoberliga mitspielen werden, schonmal dabei gehabt haben. Das hat bislang sehr gut geklappt“, lobt der Trainer den Nachwuchs.

Entsprechend hat Lampertheim auch seine Fühler nicht nach anderen Akteuren ausgestreckt: „Wir sind gut besetzt“, betont Schmied, schiebt aber gleich nach: „Wenn sich die Gelegenheit ergibt und ein guter Spieler sich uns anschließen will, werden wir natürlich auch nicht nein sagen.“ me

© Südhessen Morgen, Samstag, 27.04.2019