Leucht-Turm im Advent

Lampertheim.Der Kirchturm der Martin-Luther-Gemeinde ist in der Adventszeit zum Leucht-Turm geworden. In Zusammenarbeit mit der Lampertheimer Firma LSD Lichttechnik hat der Kirchenvorstand beschlossen, den Turm täglich von 17 bis 22 Uhr mit verschiedenen Motiven und farbigem Licht anzustrahlen.

So soll der Kirchturm der Gemeinde zum weithin leuchtenden Symbol werden, dass Gott den Menschen auch in der Pandemie-Zeit nahe sei. Der Kirchenvorstand der Gemeinde möchte damit erreichen, dass das Licht in der Dunkelheit Mut und Zuversicht bringt. Gleichzeitig solle damit symbolisiert werden, dass die Martin-Luther-Gemeinde in der Zeit, in der nur wenige Gottesdienste gefeiert werden könnten, weiterhin aktiv bleibe. Wie Vielfältig das Gemeindeleben ist, könne man am täglichen virtuellen Adventskalender der Gemeinde sehen und hören. Jeden Tag werde ein virtuelles Türchen geöffnet, das von vielen Gruppen der Gemeinde gestaltet worden sei. Über den Link https://t1p.de/hineingezoomt kann man sich ab 18.30 Uhr einloggen. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.12.2020