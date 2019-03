Leuchtturm ohne Licht

Wer auf die Internetseite des Wirtschafts- und Verkehrsvereins klickt, stößt auf eine Einladung zur Gewerbeschau für September 2015. Diese Ankündigung hat schon vor vier Jahren auf die falsche Fährte gelockt, denn eine Gewerbeschau gab es zuletzt 2009. Danach hatte der heutige WuVV-Vorsitzende Otto Edinger die LA Messe ins Leben gerufen, die aber zusehends unter der sinkenden Bereitschaft seiner Mitstreiter litt. Seitdem liegt das Flaggschiff des Lampertheimer Einzelhandels manövrierunfähig vor Anker. Dass der Wirtschafts- und Verkehrsverein nunmehr vor einer Zäsur steht, ist konsequent, allerdings schon seit Jahren absehbar.

Denn Jahrzehnte ist es her, dass der WuVV über gestalterischen und politischen Einfluss verfügte. Vielleicht noch unter der Ägide seines früheren Vorsitzenden Fritz-Ludwig Schmidt, seither aber eher im Konkurrenzkampf mit dem früheren Verein für Stadtmarketing verstrickt, der sich inzwischen auch aufgelöst hat, um der Neuordnung des Stadtmarketings im Dezernat des Bürgermeisters Platz zu machen. Doch in entscheidender Weise ist der Wirtschafts- und Verkehrsverein vor allem an sich selbst gescheitert – an der mangelnden Bereitschaft seiner Mitglieder, die heterogenen Geschäftsinteressen einem gemeinsamen Ziel unterzuordnen: dem Erhalt und dem Ausbau einer lebendigen Innenstadt. Wegen der internen Disharmonien wurde selbst ein relativ bescheidenes Ziel wie die Einführung gemeinsamer Öffnungszeiten verfehlt. Ganz zu schweigen von einem Format wie der Gewerbeschau, die in ihren besten Jahren als Leuchtturm in der Region strahlte und eine Magnetwirkung entfachte, von der das heutige Stadtmarketing nur träumen kann.

Dabei wäre ein starker Wirtschafts- und Verkehrsverein nach wie vor zu begrüßen, und sei es nur als Gegengewicht zum professionell aufgezogenen Stadtmarketing. Die Überführung des Vereins in eine Stiftung würde vor diesem Hintergrund keine wesentliche kompensatorische Wirkung entfalten. Dennoch ergäbe die Weiterführung des Vereins nur dann einen Sinn, wenn er von Akteuren getragen würde, deren Verantwortungsbereitschaft nicht an der eigenen Ladentür endet. Seine Handlungsunfähigkeit hat dieser Verein allerdings schon viel zu lange unter Beweis gestellt.

