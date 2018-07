Anzeige

HÜTTENFELD.Ein großer zweibeiniger Lego-Roboter fährt wie von Geisterhand über einen Flur im Litauischen Gymnasium. Ruckartig kommt er zum Stehen, pendelt von vorne nach hinten und balanciert sich selbst aus. „Go PC, Go PC, nicht von der Linie abkommen!“, feuert ihn der elfjährige Christian vom Michelstädter Gymnasium an. „PC“, das steht nicht für Personal Computer, sondern für die Initialen seiner Schöpfer.

Während Christian mitfiebert, hat Paul an der kleinen Fernsteuerung alles im Griff. Die Nachwuchswissenschaftler haben in der ersten Ferienwoche am Kurs „Lego-Technik“ der Ferienakademie teilgenommen. Am Ende durften die Jungen und Mädchen von der Bergstraße und aus dem Odenwald ihre Roboter Eltern und Schülern aus den anderen drei Workshops „Kreatives Schreiben“, „Magische Mathematik“ und „Geschichte“ vorführen.

Immer auf der Linie lang

Wie kleine Nasa-Ingenieure haben sie mit ihrem Lehrer Robertas Lendraitis vom Litauischen Gymnasium vier Tage lang an den kleinen Maschinen getüftelt, gegrübelt und programmiert. Herausgekommen sind Lego-Sonden, die mit Sensoren selbstständig Linien folgen, skorpionartige Roboter oder jene Zweibeiner, die an den Blockbuster „Transformers“ erinnern und sogar Fußball spielen können. Und das, obwohl die hessischen Sommerferien schon längst begonnen haben.