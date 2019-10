Liebeskomödie mit zahlreichen Wirrungen

Hofheim.Noch ein knapper Monat bleibt der Hofheimer Theatergruppe „Die Krautstorze“ Zeit, am Feinschliff des neuen Dreiakters „Dummheit schützt vor Liebe nicht“ zu arbeiten. Mittlerweile finden die Proben auf der Bürgerhausbühne statt, auch wenn die Kulisse noch nicht vollkommen fertig gestellt ist.

Tapezierarbeiten stehen im Wohnzimmer der Bauernfamilie an, während ein Großteil des Mobiliars bereits steht. Akribisch wird in den Proben an den jeweiligen Positionen auf der Bühne gearbeitet, Laufwege wie im Sport festgelegt, Mimik und Gestik geegnseitig kritisch beäugt, wobei sich alle Mitwirkenden einbringen dürfen.

Das Werk in „Howwemer“ Munart verspricht wieder Verwechslungen, unzählige Lacher und fast schon obligatorisch bei den „Krautstorze“ ein Happy End. Im Dreiakter geht es gewohnt turbulent zu, mit Ilka Grosch als Frau Großmaul und Laura Neumann, die als Susi in die Rolle der Tochter des Hauses schlüpft, gibt es zwei neue Darsteller auf der Bühne zu bewundern.

In der eigentlichen Geschichte sogt das Testament des verstorbenen Altbauers für Aufregung. Denn neben Bauer Schorsch (Jürgen Hofmeister) soll auch dessen geistig angeschlagener Stiefbruder Gustav, gespielt von Christian Jänchen, Rechte am geerbten Hof erhalten – bis er heiratet. Da liegt es förmlich auf der Hand, dass Bäuerin Siggi (Julia Hertling) diesen Vorgang beschleunigen möchte, um Gustav loszuwerden.

Das Ganze stellt sich dann als gar nicht so einfach heraus. Ratschläge in Sachen Liebe und Frauen gibt dabei Susis Freund Benny (Robin Vollhardt). Rosi, die von Ute Timme verkörperte Zeitungsausträgerin, mag Gustav auch nicht so recht zu imponieren. Zu einer folgenschweren Verwechslung kommt es, als Frau Großmaul den Heiratskandidaten kennenlernen will. Mehr soll allerdings an dieser Stelle noch nicht verraten werden.

