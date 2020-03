Lieder, Gedichte, Feiern und Vorträge

Hofheim.Zum Heringsessen mit Pellkartoffeln trifft sich heute, 11. März, um 15 Uhr die evangelischen Frauenhilfe im Hofheimer Gemeindehaus. Auch die Zusammenkünfte des Gremiums für den weiteren Jahresverlauf – immer mittwochs um 15 Uhr im Gemeindehaus – sind längst durchgeplant.

Um Frühlingslieder und Gedichte dreht sich das Treffen am 15. April. Pfarrer Holger Mett gestaltet am 13. Mai eine Andacht mit Abendmahlsfeier. Das „Café Originell“ im Bahnhofsgebäude wird am 10. Juni besucht. Ein Zusammensein bei Kaffee und Kuchen wird am 12. August angeboten. Das Thema Erntedank wird am 16. September behandelt. Am 14. Oktober folgt eine Filmvorführung von Werner May über Tiere.

Erneut Pfarrer Holger Mett gestaltet am Buß- und Bettag, 18. November, eine Andacht mit Abendmahl, bevor die Adventsfeier am 2. Dezember das Jahresprogramm der Frauenhilfe beendet. fh

