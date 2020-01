Lieder mit Herz und Leidenschaft gesungen

Lampertheim.Singend kamen die Kinder und Jugendlichen des Knabenchors capella vocalis aus Reutlingen von hinten durch den Mittelgang der St. Andreaskirche nach vorne gelaufen. Ihre Stimmen, vielfach Sopran, bei den älteren Teilnehmer auch tiefer, erschallten durch die Kirche. „Schön, dass ihr mich an meiner neuen Wirkungsstätte besucht und hier ein Konzert gebt“, freute sich Pfarrer Christian Rauch.

Durch familiäre Kontakte kennen sich Rauch und Chorleiter Christian Bonath schon länger. Der Chor hat Rauch bereits in seiner früheren Gemeinde in Groß-Zimmern besucht. Nun gastierte er erstmals in Lampertheim. „Euer Gesang fasziniert mich jedes Mal. Ihr singt nicht einfach nur ab, sondern gebt Leidenschaft und Herz dazu, immer auch ein Stückchen von euch selbst. Das hört und fühlt man“, lobte Pfarrer Rauch das Engagement der Kinder und Jugendlichen.

Begleitet wurde der Chor von Pianist und Organist Olaf Joksch. „Leider können wir ihm hier in St. Andreas nicht so eine gute Orgel bieten wie in Groß-Zimmern. Aber wenn unsere Konzertbesucher heute fleißig spenden, hilft das auch, um die Orgel in Schuss zu bringen“, meinte Rauch. Die Kinder und Jugendlichen sangen mal in Begleitung, mal a cappella und überzeugten mit reinen Stimmen.

Zahlreiche Motetten waren zu hören, eher kurze sprachliche Formen, Psalmverse, geistliche Sätze oder Sprüche, die jedoch dank ihrer dynamischen Interpretation zu kleinen Kunstwerken wurden: Ein Satz wurde in verschiedenen Stimmlagen gesungen, dessen erste Worte wie ein mehrstimmiger Kanon wiederhalten.

Roten Faden verfolgt

Im Programmtext waren die Texte der Lieder und weitere Informationen abgedruckt. Ein gewisser roter Faden war Chorleiter Christian Bonath, der seit 2012 das Ensemble führt, bei der Konzeption des Konzertprogramms wichtig. So zeigte er eine gewisse Symmetrie auf. Felix Mendelssohn Bartholdy, John Rutter, Johannes Brahms, Johann Sebastian Bach, dann eine Eigenkomposition von Bonath selbst, und in der Mitte wieder Mendelssohn und Bach, bevor der Komponisten-Reigen spiegelbildlich weiterging.

Die Chorwerke sind zumeist für Knabenchöre geschrieben. „Es ist doch etwas anderes, eine Knabenstimme im Sopran zu hören als eine Frauenstimme“, meinte der Chorleiter. Bonath war an diesem Wochenende mit dem Chor auf Chorreise: zuerst ein Auftritt in Geisenheim, dann in Worms zum Gottesdienst in der Stiftkirche St. Josef, am Nachmittag schließlich in Lampertheim.

Musikalische Schatzkiste

„Wir bringen Ihnen Stücke aus Jahrhunderten mit, aus einer wahren Schatzkiste aus Musik können wir schöpfen“, fand der Chorleiter. Stücke wie „Jauchzet dem Herrn, alle Welt“, „I will sing with the spirit“ oder „Meine Seele, lass es gehen“ gehörten zum geistlichen Repertoire des Knabenchors. Dazwischen überzeugten immer wieder Solisten. Mal sang der Chor aus dem Altarraum, mal ging er auf die Empore und ließ den Gesang über den Besuchern schweben.

Sehr schön anzuhören war die Arie für zwei Soprane und Orgel „Flößt mein Heiland“ aus dem Weihnachtsoratorium von Bach. Hierbei entwickelten sich interessante Echowirkungen.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.01.2020