Lieder über die Liebe

Lampertheim.cultur communal und die Musiker-Initiative-Lampertheim (MIL) laden für Donnerstag, 7. November, 20 Uhr, zum Musik-Kabarett-Abend „Lauter lustige Lieder über Liebe“ in den Schwanensaal ein In einem seiner früheren Programme hat Musiker, Komponist und Sänger Bodo Wartke Lieder über Liebe in verschiedenen Kategorien präsentiert. Dieses Programm präsentiert die MIL an diesem Abend mit Witz, Charme und zahlreichen Liedern von Bodo Warkte sowie anderen Künstlern, beispielsweise Sebastian Krämer, Christiane Weber, Georg Kreisler oder Anna Depenbusch.

Musikalisch gestalten diesen Abend gesanglich MIL-Mitglied und Projektleiter Hans-Peter Stoll und Louisa Yalden, beide werden begleitet von Manuel Jandl am Klavier, Frank Willi Schmidt am Kontrabass und Hans-Jürgen Götz an Schlagzeug und Perkussion.

Sitzplatzkarten für die Veranstaltung sind für 14 Euro an der Vorverkaufsstelle Rathaus-Service, Haus am Römer (Telefon 06206/9 35-1 00), und an der Abendkasse erhältlich. red

