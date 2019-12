Lieder und Sketche bei Weihnachtsfeier

Lampertheim.Der Gesangverein Cäcilia/Sängerrose lädt alle Mitglieder und Freunde zur traditionellen Weihnachtsfeier am Sonntag, 22. Dezember, 17 Uhr, in den Vereinssaal des Gasthauses „Krone“ ein. Die Gäste erwartet ein reichhaltiges Programm. Der Männerchor wird die Feier mit Weihnachtsweisen und Abendliedern begleiten. Der Frauenchor „Swinging Roses“ trägt ebenso zum Gelingen bei. Mitglieder der Volksbühne präsentieren einige Sketche. Sachspenden für die Weihnachtstombola können noch am Donnerstag, 19. Dezember, ab 18.30 Uhr, oder am darauffolgenden Sonntag von 10 bis 12 Uhr im „Krone“-Vereinssaal abgegeben werden. red

