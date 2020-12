Lima-Verein bittet um Spenden

Lampertheim.Die Alfred-Delp-Schule unterstützt mit ihrem Lima-Projekt eine Schule in einem Armenviertel der peruanischen Hauptstadt: das Centro Infantil Alfredo Delp (CIAD). Diese Schule ist seit Juni geschlossen. Durch die Corona-Pandemie, so heißt es in einer Pressemitteilung, seien die Verhältnisse in dem Viertel von Collique derzeit katastrophal. Eine Lehrerin beschreibt dies folgendermaßen: „Tausende stürzen von jetzt auf gleich in Armut, Todesangst um Familienangehörige, in Ungewissheit und Hungersnot.“

Der Lima-Verein konnte in diesem Jahr keine seiner üblichen Aktivitäten durchführen. Deshalb bittet der Vorstand um Spenden auf das Konto: Centro Infantil Alfredo Delp e.V., Volksbank Darmstadt-Südhessen, IBAN: DE61 5089 0000 0002 1653 09, BIC: GENODEF1VBD. red

© Südhessen Morgen, Montag, 21.12.2020