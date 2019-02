Litauische Künstler

Hüttenfeld.Die litauische Kunstmalerin Jurgita Ranceviene und Keramik-Künstlerin Inga Leleviciute, eröffnen am heutigen Samstag, 16. Februar, 15 Uhr, im kleinen Konferenzsaal des Schlosses Rennhof in Hüttenfeld eine Ausstellung mit dem Motto „Kunst für unabhängiges Litauen“. Nach der Vernissage finden Workshops mit den beiden Künstlerinnen zum Thema,,Faschingsmasken“ statt. Anlass der Ausstellung ist der litauische Nationalfeiertag zur Unabhängigkeit am 16. Februar.

Ranceviene hat die Bir˙ltonas Art School und die Vienoinskis Kunsthochschule in Kaunas absolviert. Der Stil der Malerin zeichnet sich durch drei charakteristische Merkmale aus: Ausdrucksstärke, figurative sowie koloristische Vielfalt. Ranceviene stellt seit 2009 aktiv aus. Allein in den vergangenen zwei Jahren hatte sie zwölf Einzellausstellungen in Litauen und zahlreiche Gemeinschaftsausstellungen. Sie beteiligte sich an internationalen Schauen und Kunstmessen in Kaunas, Basel, New York, London, Rom, in der Ukraine und in Indien. Außerdem illustriert sie Kinderbücher und arbeitet als künstlerische Buchredakteurin.

Die Keramik-Künstlerin Inga Leleviciute ergänzt die Ausstellung mit ihren Werken zum Thema ,,Wasser- Geschichten“, die sie eigens für diese Ausstellung kreiert hat. Seit 1994 fertigt sie Keramik-Objekte und arbeitet bei verschiedenen Produktionsfirmen. Ihre Werke waren auf internationalen Messe, wie in München und Frankfurt zu sehen. roi

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.02.2019