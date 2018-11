Litauischer Jazz begeistert

Hüttenfeld.Jazz ist wie eine universelle, uns alle verbindende Sprache: Emotionen, Leidenschaft und die Freiheit zur Kreativität – so lässt sich diese Musikrichtung wohl am treffendsten umschreiben. Die Zuhörer im überfüllten Festsaal von Schloss Rennhof in Hüttenfeld waren restlos begeistert von den jungen Musikern aus dem baltischen Land, die beim vierten Rennhof-Jazzfestival ihr Können unter Beweis gestellt haben.

Zum Auftakt präsentierten vier Frauen aus der drittgrößten Stadt Litauens, Klaipeda, Stücke der populären klassischen Jazzmusik und modernisierte volkstümliche Musik. Die drei Vokalistinnen samt Bassistin besuchen dort das Eduardas-Balsys-Gymnasium, das zudem eine Kunstschule ist. Als Gastensemble waren die Original Blütenweg Jazzer mit von der Partie. Das sind gestandene Musiker aus Bensheim, die unter der Leitung von Bruno Weis stehen. Sie begeisterten mit dem klassischen Dixieland-Jazz. Klassiker wie „Route 66“ oder „Down By The Riverside“ in einem Satz von Pianist Nat King Cole wurden nicht nur instrumental mit Banjo, Klarinette, Trompete, Klavier und Schlagzeug interpretiert. Mit „Ice-Creme“ beendeten die fünf Musiker ihren begeisternden Auftritt.

Baltischer A-cappella-Gesang

Es folgte die gastgebende Band des litauischen Gymnasiums, in der die junge Monika Poveliunaite mit einem Vokalsolo begeisterte. Danach kam der Höhepunkt des Abends: In diesem Jahr war die A-capella-Gruppe Color Jazz von der Jazzschule aus Vilnius unter der Leitung von Arturas Novikas zu Gast. Das ist gewissermaßen die Jugendabteilung der Gruppe Jazz Island, die schon 2017 das Publikum begeisterte. Direkt nach der litauischen Unabhängigkeit 1991 eröffnete Novikas das erste Jazzstudio für Schüler und begann mit ihnen zu singen. Color Jazz kann auf viele Auftritte in aller Welt zurückblicken. In Riga wurde die Gruppe mit der Goldmedaille in der Kategorie Jazz ausgezeichnet.

Die zehn Mädchen und zwei Jungen im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren sangen mit ihrem Chorleiter Stücke, die von Novikas selbst arrangiert wurden. Von Melodien aus „Hello Dolly“ über das bekannte Thema aus dem Film „Der dritte Mann“ und dem berühmten „Mister Sandman“ zeigten sich die Musiker fast professionell in gekonnter Choreografie und mit anmutender Mimik. Doch die junge Jazz Gruppe überzeugten auch mit Volksliedern aus ihrer litauischen Heimat, und mit dem bekannten Menuett von Luigi Boccherini zeigten sie sich auf dem klassichen Parkett als wahre Könner.

Damit ging ein atemberaubender Abend zu Ende und zeigte einmal mehr, dass die litauische Gemeinschaft in der Lage ist, kulturelle Veranstaltungen auf hohem Niveau im Schloss Rennhof zu präsentieren.

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.11.2018