Liturgie kommt aus Simbabwe

Lampertheim/Hüttenfeld.Die Kirchengemeinden laden am Freitag, 6. März, zum Weltgebetstag ein. Die Liturgie für die Gottesdienste an diesem Tag haben Frauen aus Simbabwe erarbeitet. Das Motto lautet „Steh auf und geh!“. In Lampertheim gibt es um 19 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche. Im Anschluss sind alle Besucher zum Beisammensein in das Martin-Luther-Haus eingeladen. Neben Informationen über Simbabwe warten hier auch landestypische Leckereien auf die Gäste. In Hüttenfeld beginnt der Gottesdienst in der katholischen Herz-Jesu-Kirche ebenfalls um 19 Uhr. Hier lädt der katholische Frauentreff im Anschluss zum Beisammensein ins Pater-Delp-Zentrum ein. red

