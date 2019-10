Livemusik im Hippie-Stil

Lampertheim.Unter dem Motto „Next stop ist Woodstock“ präsentiert Manfred „Männe“ Beck am Samstag, 2. November, ab 19 Uhr im Bistro am Römer, Domgasse 4, Songs aus der Zeit der Blumenkinder, Hippies und Schlaghosen. Begleitet nur von Westerngitarre und Blues Harp werden Erinnerungen an das legendäre Woodstock-Musikfestival, die Ära der Love & Peace-Songs sowie die spannende Zeit danach wach. Neben Liedern der Musiklegenden Neil Young, Bob Dylan, Arlo Guthrie, Country Joe McDonald, The Rolling Stones oder The Beatles stehen auch jüngere englisch- und deutschsprachige Lieder auf der Setliste. Der Eintritt ist frei. red

