LKV lädt zum Kappenabend

lampertheim.Der Lampertheimer Karneval Verein (LKV) um seinen Präsidenten Lutz Krieger feiert in dieser Kampagne sein elfjähriges Bestehen: mit dem Kappenabend „Reloaded 2.0.1.9“ am Samstag, 9. Februar, ab 20.11 Uhr in der Zehntscheune.

Mit dieser Veranstaltung wollen die Narren eine alte Tradition wieder aufleben lassen. Denn in früheren Zeiten habe es in Lampertheim viele Kappenabende und urige Saalfastnachtsveranstaltungen gegeben, berichtet Krieger im Gespräch mit dem Südhessen Morgen. An diese Vergangenheit anzuknüpfen und sie hochleben zu lassen, sei das Bestreben des LKV: Fassenacht zum Mitmachen.

Doch was wäre eine Fastnachtsparty ohne Musik? Um richtig tolle Stimmung in die Zehntscheune zu kriegen, sollen fetzige Songs gespielt werden. Die hat DJ Ritchy parat. Vor allem tanzbare Musik, damit die Fastnachter abtanzen können, verspricht Krieger. Und fügt hinzu: „Mit fünf Euro sind die Besucher dabei.“ Völlig zwanglos solle Fassenacht gefeiert werden. Das heißt, ob Fastnachtsfan oder kein Fastnachter, ob verkleidet oder unmaskiert, jeder sei willkommen. „Zur ungezwungenen Fassenacht gehört auch, dass es viele Stehtische gibt und weniger Sitzplätze“, erklärt der LKV-Präsident. „Wir würden uns freuen, wenn diese alte Tradition wieder zu neuem Leben erweckt werden könnte“, wünscht sich Krieger.

Der kleine Verein sei stolz, beim Mainzer Rosenmontagszug dabei gewesen zu sein sowie vergangenes Jahr in Köln beim Weiberfastnachtsumzug. Dieser närrische Lindwurm steht auch in dieser Kampagne im Kalender der LKV-Narren. „Wir haben ebenso an den drei letzten Hessentagsumzügen teilgenommen und die Spargelstadt und den Kreis Bergstraße repräsentiert“, betont Krieger. roi

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.01.2019