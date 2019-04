Lob vom Land für Familienschaukel

Lampertheim.Wie entwickelt sich der Stadtumbau in Lampertheim? Um dieser Frage nachzugehen, besuchten Henning Schwarting vom Referat Städtebau und Städtebauförderung des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und Holger Stangner vom Kompetenzzentrum Stadtumbau der Hessen Agentur GmbH die Spargelstadt. Dies vermeldet die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

„Der Stadtumbau ist für uns die einmalige Chance, eine dynamische Kommune zu entwickeln“, betont Bürgermeister Gottfried Störmer. „Daher war es uns wichtig, den Verantwortlichen zu zeigen, dass sich bei diesem Thema etwas in Lampertheim bewegt.“ Gemeinsam mit der Leiterin der Technischen Betriebsdienste, Sabine Vilgis, und dem Bauamtsleiter, Christian Plöhn, wurden bereits umgesetzte Maßnahmen sowie aktuelle und künftige Projekte durchgesprochen.

„Der Stadtumbau bietet viele Möglichkeiten, neue Eindrücke zu schaffen und der Stadt ein neues Gesicht zu geben“, sagte Störmer. „Kaum ein Projekt war in den vergangenen Jahren in Lampertheim so wichtig und bedeutend für die Bürger, aber auch für die Politik und für mich als Bürgermeister.“

Ein weiterer Schwerpunkt des Gesprächs war der aktuelle Projektplan. Mit diesem zeigten sich Schwarting und Stangner sehr zufrieden. „Uns wurde bestätigt, dass Maßnahmen wie die neuen Blumenkübel mit Sitzgelegenheiten in der Bürstädter Straße oder aber auch die Familienschaukel im Stadtpark bereits sehr gut umgesetzt wurden“, sagt Bürgermeister Störmer.

Im zweiten Teil des Termins ging es zu Fuß durch die Spargelstadt. „Die Dimensionen mancher Gebiete, wie beispielsweise das Quartier Emilienstraße/Domgasse oder auch das Unterdorf, in dem bereits die ersten Abrissarbeiten abgeschlossen wurden, haben Eindruck hinterlassen“, so der Verwaltungschef. „Wir haben sehr positive Rückmeldungen vom Ministerium und der Hessen Agentur bekommen, was die bisherige Umsetzung, aber auch, was die künftigen Maßnahmen betrifft.“ red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.04.2019