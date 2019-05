Lockeres Bouleturnier der SPD

Hüttenfeld.Ganz dicht ans „Schweinchen“ kamen die Kugeln einiger Spieler beim Bouleturnier der SPD in Hüttenfeld. Wie in den vergangenen Jahren hatte die Hüttenfelder Ortsgruppe der SPD Lampertheim am Freitag wieder zum Hüttenfelder Bouleplatz an den Schrebergärten eingeladen.

Mehr als 30 Personen, darunter Hüttenfelder Bürger sowie Vertreter der SPD Ortsgruppen aus Lampertheim, Neuschloß und Hofheim, folgten der Einladung und trafen sich am Freitagabend bei angenehmen Temperaturen und Sonnenschein am Bouleplatz. Nachdem Ortsvorsteher Karl Heinz Berg die Besucher um Punkt 18 Uhr begrüßte hatte, konnte das Turnier beginne. Zwölf Besucher ganz unterschiedlicher Altersgruppen meldeten sich zum Spielen und wurden sogleich in Zweierteams eingeteilt. Zu Beginn jeder Partie wurde immer erst die kleine Zielkugel geworfen, an die die Spieler ihre Kugeln so nah wie möglich heranwerfen mussten.

Obwohl einige zum ersten Mal eine Boulekugel in der Hand hatten, stellten sie sich ganz gut damit an. Ein paar Spieler berührten sogar mit ihrer Kugel das „Schweinchen“, wie die Zielkugel im Volksmund genannt wird. In lockerer Atmosphäre wurden viele spannende Partien ausgetragen, und selbst um 21 Uhr stand noch kein Gewinner fest.

Doch langweilig wurde es den Besuchern nicht. Zum Essen grillte das Team der SPD Würstchen, und der Kleingärtnerverein übernahm die Getränkeversorgung. Ganz überraschend wurde sogar ein Eiswagenfahrer auf die kleine Veranstaltung aufmerksam, und in kürzester Zeit hatten sich nicht nur die Kinder mit leckeren Eis eingedeckt. Zwischen dem Bouleplatz und der Hundetobewiese hatten die Organisatoren außerdem ein Zelt und Biergarnituren aufgestellt, was viele Gäste zum Verweilen einlud. Einige Bürger nutzten die Chance auch, um mit SPD Politikern wie Marius Schmidt oder Hans Schlatter ins Gespräch zu kommen.

Der nächste Termin der SPD in Hüttenfeld ist ein Besuch bei der Firma Wolf im Rahmen der SPD Sommertour. Am Montag, 1. Juli, ist die Bevölkerung dazu herzlich eingeladen. gün

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 23.05.2019