Lampertheim.Das „Langeweile Löschmobil Flitze Feuerstein“ der Jugendförderung startet in die neue Saison. Los geht es am Freitag, 2. März, in der Chemiestraße, sowie am Dienstag, 6. März, auf dem Schulhof der Goetheschule. Außerdem stoppt es am Donnerstag, 8. März, auf dem Schulhof der Schillerschule und Dienstag, 13. März, auf dem Schulhof der Pestalozzischule. Dort ist dann jeweils Treffpunkt für die Kinder, um eine ausgelassene Spiel- und Bastelzeit zu verbringen. Für die Aktionen in der Goetheschule und in der Schillerschule ist die Mitarbeit der Kinder gefragt. In Zusammenarbeit mit den Technischen Betriebsdiensten der Stadt Lampertheim können die Kinder ihre Ideen zur Neugestaltung des Spielplatzes am Martin-Luther-Platz einbringen. Es werden kleine Modelle gebaut, die als Ideenvorlage dienen. Aktionen jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr. Ausfall bei Regen. red