LogopädischeBehandlung

Mareike Mir bietet logopädische Behandlungen an. © roi

Lampertheim.Logopädin Mareike Mir hat ihre Praxis in der Römerstraße 93a eröffnet. Über 20 Jahre praktizierte sie in Monschau bei Aachen. Nun ist die Mutter von drei Kindern nach Lampertheim gezogen. Mareike Mir ist Fachtherapeutin für Schluckstörungen. Diese Beschwerden können bei Kindern, wie auch bei Schlaganfallpatienten auftreten. Die Logopädin behandelt außerdem Sprach-, Sprech-, Hör- und Stimmstörungen sowie Lese- und Rechtschreibstörungen. Logopädische Behandlungen setzt sie auch bei einer Störung des Redeflusses ein. Weiterhin unterstützt Mareike Mir sprachtherapeutisch die kindliche Sprachentwicklung. In ihrer Praxis werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene aller Altersgruppen behandelt. roi

© Südhessen Morgen, Samstag, 09.03.2019