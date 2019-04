Lokalderby geht an Lampertheimer Kicker

Lampertheim.Für die E2 des TV Lampertheim (TVL) stand ein Derby gegen den FV Hofheim an. In der Begegnung war mächtig Feuer, das Spiel brachte alles mit, was ein Derby in sich birgt. So waren auf beiden Seiten Tormöglichkeiten zu verzeichnen, die erste Großchance des TVL sahen die Zuschauer in der siebten Minute. Der Ball von Samet Uzer landete allerdings am Pfosten. In der zwölften Minute ging ein Schuss von Mehmet Bagci knapp am Tor vorbei. Die erste Torchance für die Gastgeber vereitelte Torhüter Scheid in der 13. Minute. Die restlichen Angriffe waren für die starke TVL-Abwehr kein Problem.

In der 17. Minute war es dann soweit, nach einem Angriff über die linke Seite kam Samet Uzar frei vor dem Tor zum Schuss und brachte den TVL mit 0:1 in Führung. Der Druck des TVL blieb weiterhin hoch, das Team erarbeitete sich Chance um Chance. Kurz vor der Halbzeit fiel dann das 0:2 durch Guldner.

Nach der Pause blieb der TVL die spielbestimmende Mannschaft. Das 0:3 erzielte wieder Samet Uzar nach Zuspiel von Mehmet Bagci. Kurzzeitig verlor der TVL den Faden und Hofheim setzte den TVL unter Druck, was aber nichts am klaren 2:6-Endstand zugunsten der Spargelkicker ändern sollte. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 27.04.2019