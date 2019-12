Lola will zurück in die Erfolgsspur

Lampertheim.Beim Tabellendritten, der HSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten, sind am Sonntag (14 Uhr) die A-Liga-Handballerinnen der FSG Lola gefordert. „Wir sind eigentlich gut besetzt“, erklärt FSG-Trainer Florian Gleich. Lediglich Nadine Gärtner ist beruflich verhindert. „Das ist natürlich schade, da sie sich in starker Form befindet“, so der Coach, der selbst auch nicht dabei sein kann, was aber angesichts des Trainergespanns zusammen mit Jürgen Held nicht sonderlich ins Gewicht fallen wird. „Wir machen das ohnehin zu zweit – und wenn Jürgen jetzt mal alleine ist, ist das überhaupt kein Problem“, so Gleich.

Vor Rüsselsheim hat der junge Coach der Spielgemeinschaft aus Lampertheim und Lorsch durchaus Respekt. „Sie spielen nicht sehr konstant, können aber an einem guten Tag jedem Gegner das Leben schwer machen“, warnt Gleich. Doch nach zwei Niederlagen mit jeweils einem Tor wollen die Lolas nun wieder in die Erfolgsspur zurück. me

